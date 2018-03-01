بالصور.. ” العمل بالرياض ” تضبط 34 مخالفة وإنذار 31 منشأة

حمود العنزي (صدى):

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض؛ حملة تفتيشية على حي البطحاء ونتج عنها ضبط 34 مخالفة وإنذار 31 منشأة؛ نظرًا لعدم توافر عقد عمل أو عدم تسليم البائع نسخة منه.

وأوضح مساعد المدير العام لقطاع العمل أحمد المطوع، أن المفتشون الميدانيون نفذوا خلال الحملة 268 زيارة، وتضمنت المخالفات المرصودة 28 مخالفة تأنيث وست مخالفات لقرار توطين قطاع الاتصالات، مؤكدًا أن الحملات التفتيشية مستمرة لضبط وتنظيم سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من فرص العمل للسعوديين والسعوديات.

ودعا ” المطوع ” أصحاب المنشآت إلى الالتزام بكافة القرارات التي أصدرتها الوزارة؛ حيث سيتم تطبيق لوائح العقوبات بحق المخالفين دون استثناء.