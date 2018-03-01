بالصور.. مفاجآت جديدة لـ ” بنتلي ” في جنيف

جنيف(صدى):

تستعد صانعات السيارات من حول العالم للمشاركة في معرض جنيف للسيارات 2018 خلال الاسبوع المقبل، ويتضمن ذلك بنتلي والتي يبدو أنها تحمل شيئاً “ مفاجئاً ” في جعبتها.

صانعة السيارات البريطانية ستعرض كونتيننتال GT الجديدة إلى جانب بنتايجا V8، كما أنها تعدُ بـ “ موديل جديد مثير ” يتم تقديمه بواسطة أدريان هالمارك رئيس مجلس إدارة بنتلي ورئيسها التنفيذي الجديد والذي تولى منصبه مؤخراً خلفاً لـ وولف جانج دورهايمر، لتكون هذه أول مرة يراه العامة كقائد للعلامة التجارية.

لا نعرف ماهية الموديل الجديد، ولكننا لدينا 4 تخمينات حول ما تحضّر له بنتلي:

جراند الكشف المستندة على مولسان الحصرية للغاية

النسخة الإنتاجية من السيارة الرياضية سبيد 6 الاختبارية

فلاينج سبير بـ 4 أبواب

كونتيننتال GTC كونفيرتابل

ما نرجحه هو الاحتمال الأخير، حيث ظهرت السيارة الكشف عدة مرات مؤخراً أثناء اختبارها بشكل إنتاجي، وبغض النظر عمّا سنراه فإن قسم مولينير سيقوم بعرض مقصورة جديدة لفلاينج سبير والتي تمتلك أفخم الجلود والأخشاب.

هذا وستعقد بنتلي مؤتمرها في 6 مارس في تمام الساعة 10:40 صباحاً بتوقيت السعودية يوم الثلاثاء الموافق 6 مارس، لذا كونوا على قرب منا.