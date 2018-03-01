تطبيق السرعات الجديدة على طريق ” الرياض – الدمام ” .. السبت المقبل
أوضح العقيد سامي بن الشويرخ مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالأمن العام ، أن القوات الخاصة لأمن الطرق ، تبدأ فعليًا في إعادة السرعة على طريق الرياض – الدمام و طريق الدمام – الرياض ، بدءاً من يوم السبت المقبل .
وأشار ” الشويرخ ” ، إلى أنه تم استكمال تركيب اللوحات الاسترشادية والتحذيرية ، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل وفقًا للآتي :
المركبات الصغيرة 140 كلم / س
الحافلات 100 كلم / س
الشاحنات 80 كلم / س
وناشد العقيد سامي بن الشويرخ ، المواطنين بضرورة التقيد والالتزام بالسرعات المحددة ، وضرورة عدم تجاوزها ، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام باللوحات الإرشادية والتحذيرية التي تحدد السرعات في بعض مقاطع الطرق .
abdul[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ 2 ساعتين
فارق السرعة من ٨٠ إلي ١٠٠ و ١٤٠ كلم/ساعة اهم اسباب الحوادث وعدم سلامة الطرق. الفرق شاسع جدا. مفروض لا يتعدي ١٠ كيلو . وسلامتكم وسلامة العربات بكل فئاتها.