  • الخميس 1

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. تطبيق السرعات الجديدة على طريق ” الرياض – الدمام ” .. السبت المقبل

تطبيق السرعات الجديدة على طريق ” الرياض – الدمام ” .. السبت المقبل

تطبيق السرعات الجديدة على طريق ” الرياض – الدمام ” .. السبت المقبل
علي القحطاني(صدى):

أوضح العقيد سامي بن الشويرخ مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالأمن العام ، أن القوات الخاصة لأمن الطرق ، تبدأ فعليًا في إعادة السرعة على طريق الرياض – الدمام و طريق الدمام – الرياض ، بدءاً من يوم السبت المقبل .

وأشار ” الشويرخ ” ، إلى أنه تم استكمال تركيب اللوحات الاسترشادية والتحذيرية ، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل وفقًا للآتي :

المركبات الصغيرة 140 كلم / س
الحافلات 100 كلم / س
الشاحنات 80 كلم / س

وناشد العقيد سامي بن الشويرخ ، المواطنين بضرورة التقيد والالتزام بالسرعات المحددة ، وضرورة عدم تجاوزها ، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام باللوحات الإرشادية والتحذيرية التي تحدد السرعات في بعض مقاطع الطرق .


الوسوم:, , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ 2 ساعتين

فارق السرعة من ٨٠ إلي ١٠٠ و ١٤٠ كلم/ساعة اهم اسباب الحوادث وعدم سلامة الطرق. الفرق شاسع جدا. مفروض لا يتعدي ١٠ كيلو . وسلامتكم وسلامة العربات بكل فئاتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *