مانشستر يونايتد يعلن إمداد عقدي بليند ويونغ لموسم إضافي

ماجد محمد(صدى):

أعلن فريق مانشستر يونايتد، تفعيل خيار التجديد لموسم إضافي مع المدافعين الهولندي دالي بليند والإنجليزي آشلي يونغ، قبل انتهاء عقدا اللاعبين الصيف الجاري.

وانضم بليند ليونايتد في 2014 قادماً من أياكس الهولندي، وكان يتوقع رحيله عن الشياطين الحمر الصيف المقبل، بالنظر إلى أنه لم يخض سوى 4 دقائق في البريميير ليغ منذ أغسطس الماضي، بعدما لعب أساسياً في أول 3 مباريات بالمسابقة، أما يونغ فيلعب أساسياً في الجهة اليسري بانتظام.

كما فعل يونايتد أيضاً حق التمديد لمدة عام للحارس سام جونستون 25 عاماً، المعار لأستون فيلا، الذي يلعب في القسم الثاني بإنجلترا.

وبذلك يصبح زلاتان ابراهيموفيتش ومروان فيلايني هما الوحيدان في الفريق اللذان ينتهي عقديهما الصيف المقبل، بالإضافة إلى مايكل كاريك، الذي أعلن أنه سيعتزل نهاية الموسم.

وكان النادي فعل أيضاً حق التمديد لعام، لكل من خوان ماتا وأندير هيريرا ولوك شو، خلال الشهور الماضية، ليظلوا في أولد ترافورد حتى 2019، بعدما كانت عقودهم تنتهي الصيف المقبل.