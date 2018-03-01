” الأرصاد ” تدشن الحملة الوطنية للمسح البيئي لسواحل المملكة

حمود العنزي(صدى):

يدشن معالي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، الثلاثاء القادم، على كورنيش جدة الجديد، الحملة الوطنية الأولى للمسح البيئي لسواحل المملكة، التي ستستمر أسبوعين.

وتأتي الحملة لإيقاف ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالج إلى البحر، والأودية ومجاري السيول، انطلاقا من هدف الهيئة لتحقيق برنامج ” التحول الوطني 2020 ” لرفع مستوى الالتزام البيئي والحد من التلوث بكافة أشكاله، مشيراً إلى إن الهيئة تعتزم القيام بتنفيذ حملة تفتيشية على المنشآت الساحلية الخاصة والاستثمارية للتأكد من سلامة وكيفية التخلص من مياه الصرف الصحي والصناعي والتزام المنشآت، ما نص عليه النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية بهذا الشأن.

وتسعى من خلال الحملة إلى تحقيق الالتزام البيئي الكامل لتعزيز دور الوعي البيئي لدى المجتمع، فيما ستعمل على حصر عدد مصبات الصرف الصحي غير المعالجة ومجاري السيول على الساحل الغربي، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي للحملة يكمن في التوعية بأهمية الالتزام بالمعايير والمقاييس المنصوص عليها في النظام العام.