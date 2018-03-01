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سلطان بن سلمان يوجه بنزع ملكية عقارين في الرس

سلطان بن سلمان يوجه بنزع ملكية عقارين في الرس
نايف السالم(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز ، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، بالموافقة على قرارين يتمثلان في البدء بنزع ملكية عقارين عائدين لورثة المواطنين علي بن صالح الضلعان ، ومحمد بن ناصر الحميد ، والواقعين بمحافظة الرس في القصيم ، لتحقيق الصالح العام .

وأصدر سمو الأمير قرارًا ، يقضي بتكوين لجنة من الهيئة والإمارة والبلدية المُختصة لدخول العقارين بحضور المالك أو من ينوب عنه .

وطلب سمو رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني ، بتحرير المحاضر التي توضح نوع العقار ووصفه الإجمالي ، والآبار والمزروعات والسدود والعقوم ، فضلًا عن تشكيل لجنة لتقدير تعويض الموقعين الأثريين ، المقرر نزع ملكيتهما بمشاركة من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة الداخلية ووزارة المالية ، والمختصين وفقًا لأحكام المادة السابعة من نظام نزع ملكية العقار لتحقيق المصلحة العامة .

 


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