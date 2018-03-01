بالصور.. أمير القصيم يدشن فعاليات اليوم العالمي لـ ” الدفاع المدني “

سالم المطيري(صدى):

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، اليوم الخميس، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام تحت شعار ” المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة ” ، الذي نظمته مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم.

واطلع ” عبدالعزيز ” ، على المعرض المصاحب, الذي تضمن نماذج من تلك الفعاليات التي ستنفذ بالمنطقة، كما كرم سموه الجهات الحكومية المشاركة في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة، ثم تسلم سموه من مدير الدفاع المدني بمنطقة القصيم اللواء إبراهيم المجماج درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة.

وأضاف مدير الدفاع المدني بالمنطقة، أن منطقة القصيم ستشهد العديد من الفعاليات التوعوية في هذه المناسبة، لافتًا إلى المشاركة الفاعلة للدفاع المدني بالقصيم التي تواكب اليوم العالمي للدفاع المدني، منوهًا بتعاون جميع الشركاء في الاحتفاء والمساهمة لإظهار مدى أهمية مثل هذه الأيام، مبديًا فخره بجهود قطاع الدفاع المدني بعموم مناطق المملكة.

وقال سموه: ” أنتم تعلمون أن الدفاع المدني تم التركيز عليه منذ عشرات السنين بتوجيهات سديدة من قيادة هذه البلاد – أيدها الله – ، والتركيز على عمل الدفاع المدني لما هذه البلاد من خصوصية في خدمة بيت الله الحرام، ورعاية ضيوف الرحمن، وتسخير كل التقنيات الحديثة والمعدات اللازمة لعمل الدفاع المدني في مواسم الحج والعمرة “، مشيرًا إلى أن هذا التطور واكب انعكاس مبشر على جميع مديريات الدفاع المدني في عموم مناطق المملكة.

وأشاد سموه بجهود مدير الدفاع المدني بمنطقة القصيم اللواء إبراهيم المجماج وزملائه في مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم، مؤكدًا أن قطاع الدفاع المدني يتطور يومًا بعد يوم، مثنيًا على جهود الشركاء ذات العلاقة مثل تعليم القصيم، وجامعة القصيم، والشؤون الصحية بالمنطقة، وكهرباء المنطقة، والشركات المساهمة، وجميع الرعاة، الذين ساهموا في زيادة نسبة وعي المجتمع بما يقوم به الدفاع المدني بمنطقة القصيم.