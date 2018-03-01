بالفيديو.. سقوط مروع لشاب داخل مطعم للوجبات السريعة

متابعات(صدى):

تعرض شاب بدين لموقف محرج وسقوط مروع أثناء شرائه مياها غازية من مطعم للوجبات السريعة.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب وهو يسير بعد حصوله على المشروب وفجأة اصطدمت قدمه بالأخرى مما تسبب في سقوطه بطريقة مروعة على الأرض وسط صدمة وضحكات الزبائن.