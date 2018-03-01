بالفيديو.. سقوط مروع لشاب داخل مطعم للوجبات السريعة
تعرض شاب بدين لموقف محرج وسقوط مروع أثناء شرائه مياها غازية من مطعم للوجبات السريعة.
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب وهو يسير بعد حصوله على المشروب وفجأة اصطدمت قدمه بالأخرى مما تسبب في سقوطه بطريقة مروعة على الأرض وسط صدمة وضحكات الزبائن.
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Posted by Funny Videos on Monday, February 26, 2018
🔫فتامين (( و))[ عدد التعليقات: 2432 ] نشر منذ 2 ساعتين
متعمد ابن الكلب
بس ياليت السقوط من فوق السطوح
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43251 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على السلامه ,,
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3404 ] نشر منذ 1 ساعة
شكلو سكران ..!!!😕