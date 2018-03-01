افتتاح النادي الرياضي بكلية التقنية للبنات بنجران

راشد آل شريه(صدى):

افتتحت عميدة كلية التقنية للبنات بنجران، اليوم الخميس، النادي الرياضي بالكلية الذي يشتمل اللياقة البدنية، وكمال الأجسام، والغذاء الصحي، إضافة إلى إمكانية تقديم برامج من خلال استضافة المختصين بمجال التغذية الصحية.

ومن المقرر أن يكون النادي مفتوح طوال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس، كما تم اختيار مكان النادي بالقرب من خدمات المتدربات مما يسهل حضور المستفيدات من كافة المستويات.

وتسعى تقنية بنات نجران لتحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تكوين مجتمع حيوي من خلال إعداد برامج وأنظمة صحية لتدريب ومتابعة المتدربات.