مدير شرطة حائل يقلد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة

علي العنزي(صدى):

قلّد مدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان بن عبدالعزيز المحيميد، اليوم الخميس، عددًا من ضباط شرطة المنطقة رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي بترقيتهم .

وهنأ اللواء المحيميد الضباط المرقين، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق، وأن تكون الترقية دافعًا لهم لبذل المزيد من العطاء.

من جانبهم أعرب الضباط المرقين عن سعادتهم بهذه الترقية، سائلين الله أن يوفقهم وأن يكونوا عند حسن الظن بهم لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

حضر تقليد الرتب مساعد مدير الشرطة لشؤون الأمن المكلف العقيد منصور بن نايف الشمري ومساعد مدير الشرطة للشؤون الإدارية والمالية العقيد سعد بن فهد الهريش.