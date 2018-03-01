بالفيديو.. أول ظهور لـ ” لكزس UX ” قبل الكشف الرسمي عنها

متابعات(صدى):

تجهز لكزس حالياً لتقديم سيارة صغيرة تكون هي الموديل القياسي الذي تبدأ به تشكيلة سياراتها في العالم وبالتالي سيسبق موديل NX الذي اعتبر في الفترة الأخيرة الموديل القياسي للشركة, وهذا الموديل هو UX المقرر بدء عرضه في معرض جنيف للسيارات 2018 الأسبوع القادم ويظهر الطراز لأول مرة هنا في صور وفيديو.

ووصفت السيارة بأنها سيارة كروس أوفر مدمجة للمدن وقدمت لمنافسة انفنيتي QX30 وأكيورا MDX ولكنها لن تنافس الموديلات الألمانية مثل أودي Q3 وBMW X1 ومرسيدس GLA. وتتمتع سيارة لكزس الجديدة بشخصية منفصلة وخطوط تصميم حادة مميزة في جسمها المدمج بداية من شبكة التهوية حتى الجزء الخلفي من السيارة كما تأتي مرتبطة بقاعدة بناء جديدة كلياً تعطي جسم السيارة صلابة كبير ومركز جاذبية منخفض لمزيد من التحسن في طريقة القيادة للسيارة الهاتشباك.

ويعطينا الفيديو لمحة عن مقصورة السيارة التي تظهر بالعديد من التجهيزات الفاخرة ولكن في سيارة بحجم صغير مع شاشة عرض للنظام الترفيهي وعدادات خاصة توفر للمستخدمين تجربة جديدة ، وكانت السيارة ظهرت لأول مرة في صورة تجريبية في معرض باريس الدولي للسيارات منذ عام ونصف ولكن ينتظر الكشف عن نسخة الانتاج من السيارة في 6 مارس المقبل .

