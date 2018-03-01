أمطار على بيشة ومراكزها

أبها(صدى):

هطلت أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة، اليوم الخميس، على محافظة بيشة وقراها ومراكزها التابعة لها شملت مركز صمخ ومركز النقيع ومركز تبالة ومركز الحازمي وقرى سد الملك فهد ومركز الثنية سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة عسير، جميع المنتزهين من المخاطرة في المواقع التي توجد بها تجمعات المياه والأودية والسدود، مؤكدة أن جميع الفرق الميدانية تعمل لتوعية المتنزهين وتنفيذ عمليات المتابعة والمساعدة والإنقاذ في حال وجدت لا سمح الله .