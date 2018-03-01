بالصور.. ورشة عمل بين الشؤون الإسلامية والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالديوان الملكي

سعيد العجل(صدى):

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ــ ممثلة في اللجنة الدائمة للوثائق والمحفوظات ــ ، ورشة العمل الثانية للوثائق والمحفوظات تحت عنوان: ” إجراءات الإتلاف للوثائق المالية والإدارية ” ، اليوم، بمقر الوزارة بالرياض، بالتعاون مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالديوان الملكي .

وفي بداية الورشة ، رحب وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير رئيس اللجنة الدائمة للوثائق والمحفوظات بالوزارة الدكتور محمد بن أحمد باسودان بالجميع .. مؤكداً اهتمام معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ بأعمال اللجنة ، شاكراً للمختصين في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات تجاوبهم ، وسعيهم لتثقيف موظفي الوزارة في هذا المجال.. كما قدم شكره لمعالي المشرف العام على المركز الدكتور فهد السماري .

ثم استعرض سعادة مدير الإدارة العامة لاستقبال وتنظيم الوثائق بالمركز الأستاذ عبدالمحسن بن هداب الهداب ، وسعادة مدير إدارة خدمات الوثائق بالمركز الأستاذ خالد بن محمد الجبالي ، عددًا من المحاور ، أبرزها: أنواع الوثائق في المملكة العربية السعودية ، وشرح كيفية إنشاء برنامج أرشيفي يتفق مع الأنظمة واللوائح الخاصة بالوثائق والمحفوظات ، وشرح طرق الإتلاف بما يتفق مع اللوائح التنظيمية بهذا الصدد ، ومناقشة القوائم التخصصية .

وفي ختام الورشة ــ التي حضرها سعادة المدير العام للموارد البشرية الأستاذ خالد بن إبراهيم المرشود عضو اللجنة الدائمة للوثائق والمحفوظات ، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة ، إضافة إلى أربعين مشاركاً من كافة قطاعات وفروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة ــ فُتحت حلقة نقاش أجاب خلالها المحاضران عن استفسارات المشاركين في أعمال الورشة.

يذكر أن الورشة الأولى التي نظمتها الوزارة في مطلع العام الجاري، كانت برعاية وحضور معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ، وناقشت ” آلية عمل اللجان في الوثائق والمحفوظات ” ، وأكد معاليه اهتمام الوزارة بتفعيل عمل اللجان المتخصصة بالوثائق والمحفوظات مع المركز بما يتفق مع الأنظمة واللوائح، ومع حرص الوزارة على مواكبة رؤية المملكة (2030).

