بالصور.. تطوير المركبات ” ADC ” توقع اتفاقية مع ” سادك “

سعيد العجل(صدى):

وقعت مذكرة تفاهم بين كل من شركة تطوير المركبات ADC المتخصصة في تصنيع وتطوير المركبات العسكرية، والشركة السعودية للالكترونيات الدفاعية (سادك) المتخصصة في تصنيع وتطوير وصيانة أنظمة الرادار والحرب الالكترونية والانظمة الكهروبصريه.

تنص الاتفاقية على التعاون بين الطرفين في التعاون على تصنيع وتطوير مركبات عسكرية محلية وتزويدها بأحدث أنظمة الرادار والاتصالات والأنظمة الكهروبصرية.

وسيكون دور شركة سادك هو تزويد شركة تطوير المركبات بأنظمة رادار واتصالات وأنظمة ملاحة وانظمة كهربصرية.

وتأتي هذه الاتفاقية رغبة من الطرفين في تفعيل دور المصنعيين المحليين وتقديم أفضل الحلول المحلية المتطورة لقواتنا المسلحة وللمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ في توطين ٥٠٪؜ من الانفاق العسكري وخلق فرصة وظائف نوعية لابناء وبنات المملكة في التخصصات ذات العلاقة.

