بالصور.. وكيل محافظة أملج يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

محمود البلوي(صدى):

دشن وكيل محافظة أملج مسعود بن مسلم الجهني اليوم الخميس، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة تحت شعار “المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة” الذي نظمته إدارة الدفاع المدني بالمحافظة بمشاركة مكتب التعليم وبالتعاون مع قطاع حرس الحدود وإدارة مكافحة المخدرات والمعهد الثانوي الصناعي بالمحافظة.

وجاء ذلك بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة الرائد خالد العرويو مديري الادارات الحكومية المدنية والعسكرية ورئيس المجلس البلدي بالمحافظة اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني .

وتجول وكيل المحافظ الحضور داخل المعرض المعد بهذه المناسبة وأستمع لشرح من مدير ادارة الدفاع المدني الرائد خالد العروي وممثلي الجهات المشاركة في المعرض .

وفي ختام الحفل سلم راعي وكيل محافظ أملج ومدير إدارة الدفاع المدني الدروع التذكارية وشهادات الشكر والتقدير على المشاركين، كما قدم مدير ادارة الدفاع المدني بالمحافظة درعاً تذكارياً لراعي لوكيل المحافظ .