بالصور.. وزير الحرس الوطني يشكر أمانة الرياض لمشاركتها الفاعلة في الجنادرية

سعيد العجل(صدى):

عبر صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني عن شكره وتقديره لجهود أمانة منطقة الرياض التى قدمتها خلال المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافه ممثلة بالادارة العامة لصحة البيئه حيث استلم سموه درعا تذكرياً من القائمين على العمل في ارض المهرجان

يذكر أن صحة البيئة ومن خلال جوالاتها الرقابية على الاجنحة والمحال المشاركة في المهرجان قد ضبطت العديد من المخالفات المتنوعة مما ترتب عليها اقفال المحال المخالفة ومصادرة المضبوطات.

