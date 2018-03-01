بالصور.. اكتشاف أقدم وشم في العالم على مومياء مصرية

القاهرة(صدى):

عثر باحثون، على أقدم وشم تصويري في العالم، على زوج من المومياوات المصرية، التي يبلغ عمرهما خمسة آلاف عام.

حيث يعد هذا الاكتشاف، دليلا قويًا على قدم ممارسات رسم هذا النوع من الوشوم في أفريقيا، وأنها أقدم بحوالي ألف عام مما هو معروف في السابق.

وظهر على المومياء الذكر، وشمًا لثور بري أعلى الذراع، بينما رسم على جسد الأنثى أربعة وشوم تحمل شكل حرف S أسفل كتفها اليمنى، فضلًا عن رسم آخر.

فيما استطاع الباحثون في المتحف البريطاني، في لندن، التعرف على هذه الوشوم، عن طريق المسح بالأشعة تحت الحمراء.