بالفيديو.. عيوش ويه ويه تعطي نصيحة عند ركوب السيارة

أماني الغامدي(صدى):

قدمت الطفلة عيوش الشهيرة بأغنية ” ويه ويه ” ، نصيحة للأطفال والكبار عند ركوب السيارة خلال مقطع فيديو نشره شقيقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وقالت عيوش في الفيديو ” مساكم اللهب الخير .. الآن أنا طالعة مع أخوي وإذا إجينا نركب بالسيارة لازم نحط الحزام .. عشان لو حصل شئ لا قدر الله هو يحمينا ” .

وتابعت ” صباح الخير ياصباح الصبوحي وظلت تغني أغنية أخيها المفضلة ” كل ما يشوفيني يقولون ضعفانه يانانا ” .