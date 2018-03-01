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بالفيديو.. عيوش ويه ويه تعطي نصيحة عند ركوب السيارة

بالفيديو.. عيوش ويه ويه تعطي نصيحة عند ركوب السيارة
أماني الغامدي(صدى):

قدمت الطفلة عيوش الشهيرة بأغنية ” ويه ويه ” ، نصيحة للأطفال والكبار عند ركوب السيارة خلال مقطع فيديو نشره شقيقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وقالت عيوش في الفيديو ” مساكم اللهب الخير .. الآن أنا طالعة مع أخوي وإذا إجينا نركب بالسيارة لازم نحط الحزام .. عشان لو حصل شئ لا قدر الله هو يحمينا ” .

وتابعت ” صباح الخير ياصباح الصبوحي وظلت تغني أغنية أخيها المفضلة ” كل ما يشوفيني يقولون ضعفانه يانانا ” .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 43213 ] نشر منذ 5 دقائق

طيب ليش ماربتطوا حزام الامان …!!!؟؟

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