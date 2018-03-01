بالفيديو.. عيوش ويه ويه تعطي نصيحة عند ركوب السيارة
قدمت الطفلة عيوش الشهيرة بأغنية ” ويه ويه ” ، نصيحة للأطفال والكبار عند ركوب السيارة خلال مقطع فيديو نشره شقيقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وقالت عيوش في الفيديو ” مساكم اللهب الخير .. الآن أنا طالعة مع أخوي وإذا إجينا نركب بالسيارة لازم نحط الحزام .. عشان لو حصل شئ لا قدر الله هو يحمينا ” .
وتابعت ” صباح الخير ياصباح الصبوحي وظلت تغني أغنية أخيها المفضلة ” كل ما يشوفيني يقولون ضعفانه يانانا ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43213 ] نشر منذ 5 دقائق
طيب ليش ماربتطوا حزام الامان …!!!؟؟