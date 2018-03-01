تفاصيل عن أحدث عقار لعلاج مرض السكري

متابعات(صدى):

طرحت وزارة الصحة المصرية هذه الأيام عقار هو أحد أنواع مجموعة مشابهات ال Glp1 وهى المجموعة التي تعمل بعدة طرق مختلفة أولها: هو إفراز الأنسولين من خلايا بيتا في البنكرياس بعد الوجبات مباشرة وبالتالي فهي لا تتسبب في هبوط مستوى السكر في الدم.

حيث أكد الأطباء أن استخدام هذا الدواء يؤدى إلى الشعور بالامتلاء نتيجة بطء حركة المعدة وأيضاً يفيد في الإحساس بالشبع عن طريق تأثيره المباشر على مركز الشبع بالمخ، وهو ما يساعد على ضبط مستوى السكر في الدم.

والدواء عبارة عن حقنة تؤخذ مرة واحدة فقط أسبوعياً وبالتالي يكون تقبل مريض السكر لها كبيراً، حيث يتجنب معاناة الحقن اليومي بالأنواع الأخرى.

كما أن الجمعية الأوروبية لدراسة السكر والجمعية الأمريكية للسكر أوصت باستخدام هذا النوع من العلاج مضافاً إلى عقار الميتفورفين، كما يمكن استعمال هذا النوع من علاجات السكر المتطورة منفرداً أو مع أدوية السكر عن طريق الفم ما عدا مجموعة DPP4I وكذلك من المسموح استخدامه مع أنواع الأنسولين وبالذات الأنسولين القاعدي ممتد المفعول.

ويُذكر أن استخدام هذا النوع من العلاج يساعد في نقص وزن المريض، خاصة أن 80% من مرضى السكري يعانون من السمنة.

مع العلم أن الدواء على شكل قلم جاهز للحقن يستخدم مرة واحدة فقط كل أسبوع ويعطى النتيجة من استخدامه بعد حوالي 2- 4 أسابيع، وهو لا يسبب هبوط مستوى السكر في الدم، وآمن لمرضى الكلى إلا في الحالات المتقدمة منها.