حسنى مبارك يرد على شائعة وفاته

القاهرة(صدى):

قام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، بالظهور مساء الأربعاء، بعد شائعات كثيرة تحدثت عن وفاته في صورة نفى خلالها ما انتشر، مؤكدًا أنه بخير.

وجمعت الصورة الرئيس الأسبق مع شاب كويتي زاره بمنزله في ضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة الأربعاء، وذلك بعد ساعات قليلة من قيام نجله علاء بالرد على الشائعة عبر تويتر وتأكيده أن الرئيس الأسبق بخير وبصحة جيدة، ويقضي حياته بشكل طبيعي بين أسرته وأحفاده.

وجدير بالذكر إنه ظهر مبارك لمتابعيه عقب إعلان براءته في قضية قتل المتظاهرين من خلال عدة صور، إحداها التقطت له بحديقة منزله في عيد ميلاده الـ89 ، ونشرتها صفحة على موقع التواصل ” فيسبوك ” .