إشعار المحطات بالطرق الإقليمية بالالتزام بالنظافة والتطوير بشمال الرياض

عادل الحربي(صدى):

أشعرت بلدية شمال الرياض، جميع المحطات الواقعة على الطرق الإقليمية بضرورة الالتزام بنظافة المحطات وتطويرها وصيانتها في نطاق المهلة المحددة.

وقالت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” في إطار تحسين المشهد الحضري، أشعرت أمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية شمال الرياض جميع المحطات الواقعة على الطرق الإقليمية بضرورة الالتزام بنظافة المحطات وتطويرها وصيانتها في نطاق المهلة المحددة تلافياً للإغلاق الكلي أو الجزئي، كما أغلقت كافة المحلات غير مرخصة في تلك المحطات ” .