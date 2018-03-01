” حرس حدود الشرقية ” يشارك بفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

علي القحطاني (صدى):

أعلنت قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، مشاركتها اليوم الخميس، في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، الذي افتتحه يوم أمس سمو الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، نائب أمير المنطقة الشرقية، وبحضور قائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية اللواء علي بن عبد ربه البلوي.

وأكد المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، أن جناح حرس الحدود، اشتمل على عرض مواد فيلمية توعوية، ومحاضرات عن مخاطر البحر وأهمية السلامة البحرية، وطرق الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع حالات الغرق.

وتضمنت الفعاليات، عرض لأبرز الأجهزة والمعدات، ووسائل السلامة الحديثة المستخدمة في عمليات البحث والإنقاذ، وكذلك خدمة مرتادي البحر من متنزهين وصيادين، والتي لقت إقبالا واسعاً من زوار المعرض .

فيما أكدت قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، حرصهاعلى المشاركة الفعالة في مثل هذه الاحتفالات، في سبيل بث رسالتها التوعوية، والتي تهدف للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.