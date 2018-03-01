الهلال في المركز الـ3 عالميا بتفاعلات تويتر وريال مدريد الـ4

ماجد محمد(صدى):

كشفت إحصائية وضعتها إحدى الشركات الأجنبية، عن متوسط تفاعل المتابعين مع كل تغريدة لكل نادٍ على مستوى العالم على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، عن وجود الهلال في المركز الثالث عالميًا.

وأوضحت الإحصائية لشهر فبراير 2018، أن نادي جلطة سراي التركي جاء في المركز الأول، ويليه نادي بشكتاش في المركز الثاني.

وأضافت الإحصائية: ” إنه يأتي الهلال في المركز الثالث عالميًا، ثم يليه نادي ريال مدريد الإسباني في المركز الرابع، ونادي طرابزون سبور التركي في المركز الخامس، ويليه نادي أرسنال الإنجليزي في المركز السادس.

بينما جاء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز السابع، ويليه نادي ريفر بليت الأرجنتيني في المركز الثامن والأخير من الإحصائية.