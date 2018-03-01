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فرع النقل والطرق بعسير يبدأ أعمال الصيانة بقرية رجال ألمع

فرع النقل والطرق بعسير يبدأ أعمال الصيانة بقرية رجال ألمع
سعيد العجل(صدى):

بدأ فرع وزارة النقل والطرق بمنطقة عسير بمتابعة من مدير عام الفرع المهندس ” مبارك بن ناصر المطوع ” ومدير إدارة الصيانة المهندس ” يحيى أبو ناصر ” وجهاز الإشراف أعماله في صيانة الطرق بمحافظة رجال ألمع وإعادة تأهيلها والعمل على رفع كفاءتها من أجل راحة مرتاديها .

وامتداداً لهذه الجهود قامت إدارة الطرق وبمتابعة وإشراف مباشر من سعادة محافظ رجال ألمع الأستاذ ” صالح بن سعد آل فردان ” بصيانة للطريق المؤدي للقرية التراثية بالمحافظة وذلك عن طريق وضع طبقة من الأسفلت بعد أن تم كشط الطبقة الموجودة وذلك نظراً لتهالكها وتأثرها بكثرة المرور عليها .

هذا وقد أكد المهندس  ” المطوع ” أستمرار العمل على قدم وساق عن طريق المعدات والكوادر البشرية التي تعمل على مدار الساعة بغية الإنتهاء من الطريق في أسرع وقت بما لايؤثر على الحركة المرورية.


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