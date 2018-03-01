اكتشف مزايا شخصيتك برؤيتك الأولى للمشهد النهاري أم الليلي

متابعات(صدى):

راقبي هذه الصورة، وحدّدي إذا لفتك فيها المشهد الليلي أوّلاً أو المشهد النهاري. إجابتك ستدلّك على بعض الأمور التي تميّز شخصيّتك.

رأيت أوّلاً المشهد الليلي: أنتِ إنسانة منظِّمة للحفلات

أنتِ من الأشخاص الذين يتمتّعون بسحر كبير، ويجرّون معهم الناس المحيطين بهم في سلسلة من الحفلات المرحة. أنتِ تلقائيّة، مفعمة بالطاقة، محبّة للحياة والمرح، تتمتّعين بأصغر الأمور، مثل الطعام، والملابس، والطبيعة، والحيوانات، وبخاصّة الأشخاص الآخرين. تبثّين طاقة ودفئاً، وتحبّين مشاركة الناس أفكارك، وحبّك للحياة شعور معدٍ جدّاً. تحبّين أن تكوني في وسط الأحداث، ومركز الإهتمام. تحبّين اللعب، ولديك حسّ عالٍ من الفكاهة، كما وتجدين نفسك عندما يلحق بك الآخرون لقضاء أوقات من التسلية.

رأيت أوّلاً المشهد النهاري: أنتِ إنسانة كثيرة الحركة والنشاط

لديك طاقة كبيرة جدّاً، وتحبّين البحث عن المغامرات الشيّقة. تشعرين نفسك أفضل عندما تشعلين النار من حولك، وذلك بالمعنيَين الحقيقي والمجازي. وكلّ ما تقومين به، تضيفين إليه طاقة ديناميّة تؤثّر بشكل قويّ على عالمك المحيط. تقيّمين الظروف بسرعة هائلة، وتتصرّفين فوراً تجاه المشاكل التي تعترضك، ومن دون مواربة، خصوصاً أنّ لديك قدرة كبيرة على التكيّف. أنتِ أيضاً محبّة للحفلات، ولديك حسّ فكاهيّ يجذب الناس إليك في كثير من الأحيان. تتمتّعين بدقّة الملاحظة، وتستغلّين هذه القدرة لاستيعاب المستمعين إليك، ثم تتكيّفين مع أهوائهم بالطريقة التي تعود إليك بالمصلحة. تبدين عادة اجتماعيّة فوق العادة، ولكنّك أيضاً حسّاسة للغاية، لذا ولكي تحمي نفسك من خيبات الأمل، تبقين الأمور مع غيرك سطحيّة، ولا دخل للمشاعر والأحاسيس في علاقاتك معهم.