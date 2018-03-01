سيريلانكا تقيم معرضا متنقلا لتنشيط السياحة في جدة

نايف السالم(صدى):

أقام مكتب الترويج السياحي السيرلانكي، معرضاً متنقلاً في محافظة جدة، حيث ضم الوفد السيرلانكي المشارك مسؤولي السياحة وممثلي الفنادق الرائدة والطيران ووجهات السفر.

جاءت فعاليات هذا الحدث البارز في 26 فبراير 2016 ، بفندق راديسون بلو، كجزء من الجهد المستمر لرفع معدل عدد السياح السعوديين الذي يتطلعون إلى زيادة هذه الجزيرة الزمردية، فيما جذب المعرض المتنقل ما يصل إلى 75% من شركات السفر والسياحة الرائدة في المدينة.

وقالت مادوبهاني بيريرا، مديرة التسويق في هيئة الترويج السياحي السريلانكي: ” إن سريلانكا أحد الوجهات المفضلة للسائحين الخليجيين، حيث نوفر لهم التجارب المشوقة والجولات السياحية المثالية والصديقة للبيئة والتي تناسب العائلات والأفراد على حد سواء ” .

ولفتت ” بيريرا “، لمدى الغنى الطبيعي لسيريلانكا (التراث، الثقافة، جمالية المهرجانات والمناسبات الخاصة التي تُجرى على مدار العام، إضافة إلى تواجد العديد من المنتزهات والمراكز البيئية والمنتجعات والصحية)، والتي تجعل الأسر السعودية تعود إلى سريلانكا أكثر من مرة.

كما ذكرت، أنه في عام ،2017 استقطبت سريلانكا عدد يصل إلى 35.481 ألف سائح سعودي، وتهدف سريلانكا لمضاعفة هذا العدد وتحقيق زيادة بنسبة 20% من السوق السعودية، بنهاية 2018م.