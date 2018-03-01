محامي ” صالح ” يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال عارف الزوكا والقاتل

فهمي محمد(صدى):

كشف محامي الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، محمد المسوري، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة عن اغتيال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا على يد مليشيا الحوثي الإيرانية.

وأكد ” المسوري ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن مصادر سرية داخل المليشيا الحوثية أكدت بأن المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام هو الذي تولى بنفسه عملية قتل ” الزوكا “، حيث أصر على قتله وهو جريح ومصاب.

وأوضح أن محمد عبدالسلام لديه حقد دفين اتجاه ” الزوكا “؛ بسبب خفايا المفاوضات التي كشفها وتكذيبه لمزاعمه حول حضورهم ظهران الجنوب.

وأشاد ” المسوري ” بصمود الأمين العام بالرغم من إصاباته وتعذيبه، قائلًا ” بالرغم من الإصابات التي تعرض لها الأمين العام عارف الزوكا إلا أنه كان ثابتًا كالأسد الشامخ لم يهاب من محمدعبدالسلام والعصابة الذين حضروا معه ولم يسمح لفليته أن يلمح في عينيه نظرة ضعف أو خوف ”

وأضاف ” كان محمدعبدالسلام يحرص على قتل الأمين العام وعمل بقوة على إقناع قيادة العصابة الحوثية الإيرانية بأن بقاء الأمين العام عارف الزوكا سيؤدي إلى بقاء المؤتمر قويًا وتحديدًا في الداخل ولكي يسيطروا عليه داخليًا لابد من قتل الأمين “.