بالفيديو.. قوات الاحتلال يعذبون فلسطينيا حتى الموت

القدس المحتلة(صدى):

كشفت منظمة ” بتسيلم ” الإسرائيلية، المعنية بحقوق الإنسان، عن لقطات أمس الأربعاء، تظهر حادثاً وقع الأسبوع الماضي، جاء فيه ضرب وتعذيب فلسطيني خلال مداهمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، حتى الموت.

وذكر الاحتلال الإسرائيلي، إن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقاً في الحادث، حيث جاء هذا التصريح بعد ظهور لقطات جديدة يظهر فيها الفلسطيني ” ياسين السراديح ” وهو يركض في زقاق.

حيث أظهر الفيديو، قيام الجندي الإسرائيلي بفتح النار على ” السراديح ” ليسقط الشاب على الأرض، ثم يظهر جنود آخرين يضربونه ويركلونه وفي النهاية يسحبونه على الأرض.

يشار إلى أن المداهمة قد وقعت يوم الخميس الماضي، في مدينة أريحا بالضفة الغربية ، فيما أظهرت نتائج تشريح الجثة أنه مات من جراء التعرض لإطلاق النار.