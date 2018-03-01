مقتل 120 حوثيا في جبهات الساحل الغربي خلال يومين

فهمي محمد(صدى):

أفادت مصادر عسكرية وطبية يمنية، بأن 120 عنصراً من مليشيا الحوثي الإرهابية قتلت خلال اليومين الماضيين، جراء قصف مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة، إضافة إلى مواجهات مع المقاومة اليمنية، في جبهات الساحل الغربي.

وأشارت المصادر، إلى أن غالبية قتلى المليشيا الإرهابية سقطوا جراء غارات مقاتلات التحالف التي استهدفت مواقع وتجمعات الحوثيين فى زبيد وأطراف الجراحى والتحيتا، لافتة إلى أنه تم تدمير أليات ومعدات عسكرية.

يشار إلى أن مقاتلات التحالف العربي، قصفت تعزيزات عسكرية للحوثيين في مزارع شرق الجراحي، وتعزيزات للحوثيين في جبل راس كانت متجهة نحو الجراحي.