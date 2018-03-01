الرئيس المصري يفتتح عددا من المشروعات التنموية اليوم

القاهرة(صدى):

أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، عدد من المشروعات في البلاد، وبالإضافة إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية في مناطق أخرى عدة.

وأجرى الرئيس المصري، زيارة تفقدية لمشروع مدينة العلمين الجديدة شمال غرب البلاد، والذي يتضمن مباني جامعة العلمين الجديدة ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والكورنيش الجديد والممشى السياحي الجاري تنفيذه بطول 14 كيلو مترا.

ودشن الرئيس المصري عدد من المشروعات في محافظات أخرى، شملت مدينة العبور الجديدة، وحدائق أكتوبر، والمنصورة الجديدة، ومدينة شرق بورسعيد الجديدة ورفح الجديدة ومشروعات غرب قنا وغرب أسيوط ومتحف مطروح.