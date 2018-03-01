بالصور.. تمساح يحتجز أسرة داخل منزلها

فلوريدا (صدى):

استدعت أسرة أمريكية مقيمة بمدينة كوكاو في ولاية فلوريدا، الشرطة لمساعدتهم في الامساك بتمساح احتجزهم داخل منزلهم يوم كامل حيث ظل أمام باب المنزل رافضاً التحرك من مكانه .

وقالت أحد أفراد أسرة ليزا ميريك في تصريحات إعلامية ، في البداية لم نلاحظ وجود التمساح، ولكن وأنا أقف في النافذة شاهدت رجلاً يلوّح لي، ثم يشير بيده إلى باب المنزل، وعندما نظرت حيث يشير أدركت الخطر الذي يتهددنا إذا فتحتنا الباب .

وتضيف ميريك: ” وقف بعض الجيران عن بعد وحاولوا إبعاد التمساح، لكنه رفض ” .

وقالت وسائل إعلام أمريكية أن الأسرة اضطرت إلى استدعاء الشرطة، نحو الساعة الثالثة عصراً، خاصة مع خروج تلاميذ مدرسة قريبة، وبالفعل جلبت الشرطة موظفين من وكالة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية، والذين تمكنوا من اصطياد التمساح وإبعاده.

