بالفيديو.. رد ناري لدنيا بطمة على اتهامها بسرقة أزياء حلا الترك

نورة الشهري(صدى):

تداول جمهور الفنانة المغربية دنيا بطمة مقطع فيديو ترد فيه على اتهامها بسرقة أزياء ابنة زوجها الفنانة الشابة حلا الترك ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” ليالي الكويت ” .

وقالت بطمة في الفيديو : ” هذا اللي باقي بعد. ذبحتوني قسماً بالله. عندما كنت اشتري ملابس لنفسي كنت أشتري مثلها لحلا وشقيقاتي وهذا أمر عادي، وربما يعود سبب هذه التهمة أنهم شاهدوا حلا قد أرتدت هذه الملابس بينما أنا لم أرتدها، أو شيئاً من هذا القبيل. ولكن سبق ان أوضحت هذه النقطة. ولا يوجد عيب في أن نرتدي نفس الملابس ” .