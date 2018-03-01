خلفان: تنظيم الحمدين لا يقل خطورة عن حزب الله وإيران

دبي(صدى):

أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان تميم، اليوم الخميس، أن قطر متمثلة في ” تنظيم الحمدين ” تشكل خطرًا كبيرًا يهدد أمن الدول الخليجية والعربية.

وأوضح ” خلفان ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن تنظيم الحمدين لا يقل خطورة عن أنصار الله وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، قائلًا ” يجب أن ينتهي خطر الحمدين بالقبض على أخطر عضوين فيه “.

وأشار إلى أنه يجب على جميع الدوائر الاستخباراتية الأمنية الخليجية والعربية أن تولي إدارة المخاطر عندها اهتمامًا خاصًا وتضع سيناريوهات محتملة سيقوم بها تنظيم الحمدين كلما اشتدت مواجهة هذا التنظيم الهدام لاستقرار الأمة.