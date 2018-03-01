بالفيديو.. ” مياه مسممة خضراء ” تثير الذعر بين أهالي الأسكندرية في مصر

القاهرة(صدى):

أثار وجود مياه مسممة خضراء اللون، بمنازل أهالي محافظة الأسكندرية في مصر، الذكر بينهم، وذلك بعد وقوع مصابين بآلام في البطن، جراء تناولهم لهذه المياة.

حيث تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، بلاغاً من المستشفى الرئيسي الجامعي، بوصول كل من: ” مصطفى عبدالقادر محمد 26 سنة ومريم محمد جابر محمد 18 سنة طالبة وفهد أحمد خميس 12 سنة طالب وعمر عاطف فوزى 7 سنوات، وأنس نادر سعيد محمود عامين ونصف ” ، مصابين بآلام في البطن.

وبسؤالهم وذويهم، قالوا أنهم شعروا بغثيان وألام شديدة في البطن عقب تناولهم مياه الشرب، فيما أكد الأهالي، أن المياه التي تتواجد بمنازلهم خضراء اللون، وبها نسبة من الأمونيا السامة.

من جانبه، نفى الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن مياه الشرب بالمحافظة أمنة تماماً وصالحة للشرب، ولا يوجد بها أي نسبة تلوث أو تسمم، لافتًا لأنه حي يتم مراعاة كافة المواصفات القياسية العالمية بها.