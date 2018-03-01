بالصور.. تجهيزات بطولة كأس الهيئة العامة للرياضة ” للجيمرز “

طلال الغامدي(صدى):

نشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” صورًا توضح جانب من التجهيزات لبطولة كأس الهيئة للرياضات الإلكترونية ” الجيمرز ” .

وأطلقت الهيئة بطولة كأس الهيئة العامة للرياضة للرياضات الإلكترونية في مركز ” أبسك ” للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض، وذلك بالتعاون مع اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية.

كما أشارت الهيئة العامة للرياضة إلى أنه هناك أكثر من 1000 لاعب ولاعبة يشاركون في كأس الهيئة للرياضات الإلكترونية، وذلك من بين أكثر من 23 ألف مسجل تقدموا للبطولة.