بالفيديو.. سيدة إيرانية تبحث عن الطعام بصناديق القمامة

طهران(صدى):

وثَّق ناشط إيراني معارض، لحظة وقوف سيدة عند صندوق القمامة بحثاً عن الطعام، في شارع رئيسي بالعاصمة طهران.

وأكد الناشط الإيراني، في مقطع الفيديو الذي صوره أن نظام ولاية الفقيه تسبب في انتشار الفقر والتردي المعيشي للشعب.