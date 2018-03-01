بالفيديو.. سيدة إيرانية تبحث عن الطعام بصناديق القمامة
وثَّق ناشط إيراني معارض، لحظة وقوف سيدة عند صندوق القمامة بحثاً عن الطعام، في شارع رئيسي بالعاصمة طهران.
وأكد الناشط الإيراني، في مقطع الفيديو الذي صوره أن نظام ولاية الفقيه تسبب في انتشار الفقر والتردي المعيشي للشعب.
#فيديو_همسايه |
ناشط إيراني يوثق لحظة وقوف سيدة عند صندوق القمامة بحثا عن الطعام في شارع رئيسي بـ #طهران، ويقول إن نظام #ولاية_الفقيه تسبب في انتشار #الفقر وتردي الوضع المعيشي للشعب.#همسايه #فقر #فساد #در #ايران pic.twitter.com/xrY7xYzNTz
— همسايه (@Hmsayh) 1 March 2018
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