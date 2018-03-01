بالصور.. مركز البلد يكرم 22 حافظاً لكتاب الله

نايف السالم(صدى):

كرم مركز اشراف البلد التابع لجمعية خيركم بجدة 22 حافظاً لكتاب الله وذلك خلال حفله السنوي بحضور الشيخ عبيد بن مساعد الزهراني وعدد من مسؤولي الجمعية وأولياء أمور الطلاب وذلك بالقاعة الكبرى بجامعة الملك عبدالعزيز.

واستهل رئيس مجلس ادارة خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي كلمته بالدعاء لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي وأن يخذل المولى أعداءهم وأن يكتب لهم النصر والتمكين ويعيدهم إلى أهليهم سالمين غانمين وأن يتقبل شهداءهم ويشفي مرضاهم.

وشكر رئيس خيركم منسوبي مركز البلد وعلى رأسهم الأستاذ خالد مجلي حيث قال: أقدر جهود المعلمين والمشرفين الأجلاء الذين أجزلوا العمل والعطاء فكان لهم علينا حق الشكر والتقدير والثناء، ومركز البلد من المراكز الرائدة، قدم هذا العام 22 حافظاً لكتاب الله، كما حصل أحد الطلاب على المركز التاسع على مستوى جدة وأحرز المركز الأول في جائزة الأداء المتميز (فرع المشرف) وعلى المركز الأول والمركز الخامس (فرع المعلم) وأطلق المركز مسابقة الوسام لتميز المعلمين، أشيد بتميزكم وتفوقكم و نضع أيدينا معكم لمواصلة مسيرة التميز في خدمة كتاب الله عز وجل.

وشمل الحفل فقرات متنوعة حيث انطلقت مسيرة الحفاظ بحضور أولياء أمورهم والذي غلبت بعضهم دموع الفرح ، بعدها شاهد الجميع عرضاً مرئياً لإنجازات مركز البلد واستمعوا لتلاوات قرآنية لعدد من الطلاب.

وفي ختام الحفل كرم المهندس حنفي والشيخ الزهراني حفظة القرآن والفائزين في المسابقة والوسام.

