أسباب تليف الرحم و كشف أعراضه مبكرا
يُعتبر تليف الرحم من الأورام التي تصيب النساء وتسبب لهن مشاكل صحية عديدة، وقد تؤدى إلى استئصال الرحم، فهو من الأورام الشائعة ، و هو عبارة عن نمو غير سرطاني في الرحم يسبب ألم شديد أسفل البطن.
أسباب الإصابة بتليف الرحم هي :
1:وجود خلل في الجينات.
2:قد يكون السبب هو إصابة الرحم بعدوى بكتيرية .
3:العوامل الوراثية أي إصابة أحد أفراد العائلة بالمرض.
4: نقص فيتامين د في الجسم.
5:إتباع نظام غذائي غير صحي مثل الإكثار في تناول اللحوم الحمراء وعدم تناول الخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان.
أعراض تليف الرحم هي :
1: نزيف قبل وبعد فتره الحيض.
2:ألم شديد في الحوض
3: كثرة التبول
4:صعوبة عند التبول
5:إمساك شديد .
6: ألم في الظهر والساقين.
علاج تليف الرحم :
فهو على حسب الحالة يصف الطبيب العلاج المناسب فمن الممكن أن يكون العلاج دوائي عن طريق تناول بعض العقاقير أو جراحي سواء باستئصال الورم من الرحم أو استئصال الرحم نفسه.
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