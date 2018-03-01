أسباب تليف الرحم و كشف أعراضه مبكرا

متابعات(صدى):

يُعتبر تليف الرحم من الأورام التي تصيب النساء وتسبب لهن مشاكل صحية عديدة، وقد تؤدى إلى استئصال الرحم، فهو من الأورام الشائعة ، و هو عبارة عن نمو غير سرطاني في الرحم يسبب ألم شديد أسفل البطن.

أسباب الإصابة بتليف الرحم هي :

1:وجود خلل في الجينات.

2:قد يكون السبب هو إصابة الرحم بعدوى بكتيرية .

3:العوامل الوراثية أي إصابة أحد أفراد العائلة بالمرض.

4: نقص فيتامين د في الجسم.

5:إتباع نظام غذائي غير صحي مثل الإكثار في تناول اللحوم الحمراء وعدم تناول الخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان.

أعراض تليف الرحم هي :

1: نزيف قبل وبعد فتره الحيض.

2:ألم شديد في الحوض

3: كثرة التبول

4:صعوبة عند التبول

5:إمساك شديد .

6: ألم في الظهر والساقين.

علاج تليف الرحم :

فهو على حسب الحالة يصف الطبيب العلاج المناسب فمن الممكن أن يكون العلاج دوائي عن طريق تناول بعض العقاقير أو جراحي سواء باستئصال الورم من الرحم أو استئصال الرحم نفسه.