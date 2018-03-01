عاملان يعذبان مسنة للسخرية منها

لندن(صدى):

ألقت الشرطة البريطانية القبض على عاملين بدار رعاية كبار السن في ويست ساسكس البريطانية ، قاما بتصوير امرأة ذات إعاقة تزحف على الأرض مستجدية المساعدة بعد أن ربطا قدماها، وضحكا على رد فعلها.

وأكدت الشرطة أنه تم ضبطهما عقب إرسالهما صورة من مقطع الفيديو مع موظف آخر في دار الرعاية، الأمر الذي أدى إلى محاكمتهما بجرم تعمُد الإهمال في مريض بلا حول ولا قوة.

وقال المحقق “ إيريكا لاوري ” في تصريحات إعلامية ، لحسن الحظ فإن المرأة المصابة لم تعانِ إصابات جسدية أو جروحا، ولكن بالقطع يجب معالجتها نفسيًا جراء تتضررها بهذا الفعل غير الإنساني .

وعمل كلا العاملين في دار رعاية كبار السن في ويست ساسكس في بريطانيا، التي تهتم بالأشخاص المسنين ذوي الإعاقات الكلامية، والمشاكل السلوكية، ومشاكل الصحة العقلية، والاضطرابات الحسية، وغير ذلك من الاحتياجات الصحية.