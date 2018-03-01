نصائح للتعامل مع الأتربة في فترة تغير الفصول

متابعات(صدى):

تُعد هذه الفترة من كل سنة هي الأشهر التي تشتهر بوجود موجة من التقلبات الجوية من الرياح والأتربة، وهو ما يسبب مشاكل عديدة لكثير من الناس، خاصة مرضى الحساسية الصدرية، لذلك قدم الأطباء مجموعة من النصائح للتعامل مع الأتربة والغبار في هذه الفترة وهي فترة تقلب الفصول.

حيث أنه من المفضل عدم الخروج في الأجواء التي تنتشر فيها الأتربة والغبار إلا للضرورة، ونصح باستخدام ماسك أو قناع على الفم والأنف وإذا فاجأتهم الأتربة يمكنهم وضع منديل مبلل على الفم والأنف لمنع دخول الغبار وزيادة الحساسية.

ويوضح أنه يجب شرب كميات كافية من المياه لترطيب الجسم، وكذلك التغذية السليمة وتناول كل الأطعمة التى تساعد في تقوية المناعة، مع تناول الأدوية بانتظام في هذه الأجواء من الأتربة بالنسبة لمرضى الحساسية الصدرية.

وينصح من يجلس في المنزل بإغلاق النوافذ جيداً ويمكن وضع قطعة قماش أسفلها لمنع دخول الغبار واستخدام الستائر الثقيلة ، مع غسل الأيدي والوجه باستمرار.

ويشير إلى أن أعراض الحساسية قد تزداد مع هذه الأجواء ومنها: ضيق التنفس، سعال متكرر، ثقل أو انقباض في منطقة الصدر، لذا يجب اتخاذ الإجراءات الوقائية السابقة لمنع تفاقم هذه الأعراض.