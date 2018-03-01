وزير خارجية كوستاريكا: نبذل أقصى جهدنا لتطوير العلاقة مع المملكة

عادل الحربي(صدى):

ثمن وزير خارجية كوستاريكا انويل غونزاليس سانز، اليوم الخميس، جهود المملكة في زيادة التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والاستثمار.

وأكد ” غونزاليس ” خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية عادل الجبير، أن بلاده تبذل أقصى جهد لتطوير وبناء العلاقة بين البلدين، لافتًا إلى انه تم بحث سبل التعاون بين المملكة وكوستاريكا في كافة المجالات.

وأوضح أن بلاده تمتلك اقتصاد مزدهر ومفتوح لجميع الاستثمارات، قائلًا ” لدينا رغبة مشتركة في تنمية وازدهار التعاون بين البلدين “.