الشريان الفقري وأهميته في جسم الإنسان

متابعات(صدى):

يُعد الشريان الفقري من الشرايين الرئيسية في قاعدة الرقبة، وهو الفرع الأول من الشرايين تحت الترقوة، ويعتبر أحد الشرايين المكونة للنظام الذي يمد مساحات مهمة من الدماغ بالدم، لذلك نقدم لك تفاصيل مهمة عن تكوينه ووظائفه عند الإنسان .

حيث تحيط ضفيرة من الألياف العصبية بالشريان الفقري، والذي يدخل عبر الفتحات الجانبية بالفقرات العنقية الستة العليا من الرقبة، وهو طريق موازي لطريق الشريان السباتي الذي يتحد معه ليكونا الشريان القاعدي عند قاعدة النخاع المستطيل.

أما عن الشريان القاعدي فيعطي فروعا لجذع الدماغ وللمخيخ، وكذلك للأذن الداخلية عبر الفتحة السمعية الداخلية، وصولا إلى انقسامه لفرعين وهما شريان مخيخي أعلى يساري ويميني وشريان مخي خلفي، ويتصل الخلفي بالوسطي بواسطة شريان موصل خلفي مكونًا في النهاية نظام كامل من الشرايين المجاورة معًا لمد الدماغ بالدم.