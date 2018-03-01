العمال الألمان يغضبون من مدرب دورتموند

نواف السالم(صدى):

أشعل تصريح لمايكل زورك، المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند الألماني، موجة غضب واسعة النطاق في ألمانيا، وتحديدًا في أوساط الطبقات العاملة، وذلك بسبب تصريح غير موفق، شبّه فيه لاعبيه بـ ” الموظفين ” .

وجاء ذلك في محاولة للمدرب انتقاد لاعبيه وطريقة لعبهم الروتينية، عقب المباراة التي جمعت بروسيا دورتموند بفريق أوجسبورج وانتهت بالتعادل 1-1، فقال إن لاعبي دورتموند يلعبون مثل الموظفين، في إشارة منه إلى أن طريقة لعبهم تقليدية وروتينية وتفتقر إلى الإبداع؛ ما أثار غضب طبقة العمال والموظفين في البلاد.

وفي السياق نفسه، نشر اتحاد موظفي الخدمة المدنية بيانًا رد فيه على تصريح زورك قائلًا: ” الفريق الناجح يحتاج دائمًا لأفكار جيدة وكادر مناسب، وهو شيء معروف لأي مدير مبتدئ، ولذلك فمن الأفضل للسيد زورك أن يفكر في الأمر بدلًا من إجراء مقارنات لا معنى لها. ”