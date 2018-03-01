تعليم الرياض يشدد على الالتزام بآلية معالجة الطلاب والطالبات المتعثرين

حمود العنزي(صدى):

قام مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، بالتشديد على جميع المدارس الأهلية والعالمية للبنين والبنات بمنطقة الرياض، على ضرورة الالتزام بآلية معالجة الطلاب والطالبات المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية المعتمدة من وزارة التعليم والتعاميم المنظمة لذلك وكذلك التعاميم المنظمة لآلية العقد بين المدرسة وولي الأمر.

وأوضح ” الوهيبي ” عددًا من الإجراءات المنظمة لمعالجة وضع الطلاب والطالبات المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية؛ حيث شدد على نقل بيانات الطلاب والطالبات المتعثرين في سداد الرسوم إلكترونيًا في برنامج ” نور ” إلى أي مدرسة حكومية مع استمرار حجز الشهادات والوثائق الدراسية إلى أن تتم المخالصة المالية مع المدرسة.

وأشار ” الوهيبي ” إلى أن على المدارس الأهلية الموافقة على طلبات النقل التي تردها في نظام نور وعدم تأخيرها والتنسيق مع المدرسة الحكومية المنقول لها فيما يتعلق بحجز الشهادات والوثائق والملف الخاص بالطالب.

ولفت إلى إجراء الحجز الإلكتروني في نظام نور للطلاب والطالبات المتعثرين في السداد وفق الأيقونة الخاصة في البرنامج إلى حين الانتهاء من المخالصة المالية, منبهًا إلى عدم ربط تسليم الكتب الدراسية بتحصيل الرسوم وكذلك عدم إيقاف الطالب أو الطالبة خارج الصف أو منعه من الدراسة مع استمرار المدرسة في استكمال الإجراءات النظامية.

وأكد ” الوهيبي ” أن على المدارس الأهلية في حال تعثّر ولي الأمر في السداد خلال العام الدراسي المبادرة في إرسال الإشعارات لولي الأمر والتأكد من استلامها ووصولها إليه, لافتًا إلى أنه في حال عدم رغبة المدرسة في استمرار الطالب المتعثر في السداد إبلاغه بخطاب واضح قبل نهاية الفصل الدراسي الحالي.