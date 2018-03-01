” داش ” .. نظام غذائي جديد لإنقاص وزنك وعلاجك من الاكتئاب

متابعات(صدى):

أثبتت دراسة أمريكية حديثة أن تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة يقلل من خطر الاكتئاب بأكثر من 10%.

كما أوضح الباحثون أن ما يسمى ب ” نظام داش ” يقلل من احتمالية تطور اضطرابات الصحة النفسية بنسبة تصل إلى 11%.

ونظام ” داش ” هو النظام الغذائي الذي يعتمد على الفواكه والخضراوات والمكسرات واللحوم الخالية من الدهون، والحبوب الكاملة والأسماك، وهو منخفض في الأغذية المصنعة، والمشروبات السكرية والملح واللحوم الحمراء.

فضلًا عن كونه مرتبطة بصحة نفسية أفضل، يتم استخدام النظام الغذائي “داش” من قبل جمعيات القلب والرئة والدم لمنع ومكافحة ارتفاع ضغط الدم.

حيث أظهرت الدراسات السابقة أن “داش” يقلل من ضغط الدم في 14 يومًا فقط، وكذلك تعزيز فقدان الوزن.

وأشار الباحثون إلى أن الذين يتناولون حمية غربية نموذجية، غنية بالأطعمة المصنعة والسكر، هم أكثر عرضة لخطر الاكتئاب، مقارنة بالأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيًا نباتيًا.

وتشير الأبحاث السابقة إلى أن تناول الكثير من المنتجات الطازجة يعود بالنفع على الصحة النفسية للأشخاص من خلال تحسين حالتهم المزاجية، ومنحهم المزيد من الطاقة ومساعدتهم على التفكير والتركيز.

و الجدير بالذكر أن حوالي 7% من البالغين في الولايات المتحدة يعانون من الاكتئاب كل عام.