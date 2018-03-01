أحلام تكشف سبب رفضها للترحم على روح النجمة الهندية سرديفي
كشفت الفنانة الإماراتية أحلام عن سبب عدم جواز الترحم على روح النجمة الهندية سرديفي كابور التي توفيت داخل غرفتها بإحدى فنادق دبي خلال حضورها حفل زفاف .
حيث انتقدت أحلام تغريده للكاتب الإماراتي عبدالله النعيمي، كتب فيها : السينما الهندية تطورت كثيراً في السنوات الأخيرة.. هذا صحيح.. لكني أحب زمن سرديفي أكثر من زمن كارينا كابور.. ربما لأن سرديفي ورفيقات دربها أصدق تعبيراً عن البيئة الهندية.. رحمها الله.
قالت أحلام مبدية استغرابها : ” رحمها الله استغفر الله ” مستشهده بقوله تعالى: “ أفلا ينظرون الى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم ” صدق الله العظيم، مختتمة : “ بوذيه والله يرحمها ” .
نهار السلام[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة
للمعلوميه . . .
سرديفي كانت تكنى ايام زمان في بلادها ” بالملكه ” ! ! !
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3390 ] نشر منذ 1 ساعة
الشيخه احلام .. خلاص قالت اننا مانترحم عليها لازم نسمع كلامها … هذي فتوى من الشيخه … ماشاء الله مفتيه بالنهار ورقاصه بالليل 💃🏻💃🏻😏 بتاعت كلووووو هيا
مفاتيح الجنه بيدها 😕🤔
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2228 ] نشر منذ 3 دقائق
اذا كانت مسلمه فالله يرحمها وأما ان لم تكن كذلك فلا يجوز ان ندعي لها بالرحمه