6 أسباب لمشكلة الجوع ليلا أبرزها السهر

متابعات(صدى):

يشعر الكثير من الناس بالجوع ليلاً ويضطر لتناول الطعام، ولكن يظل السؤال الأبرز لماذا نشعر بالجوع ليلاً، لذلك أكد الأطباء على أهم 6 أسباب للجوع الليلي.

حيث أن هناك أسباب عديدة للشعور بالجوع ليلاً وهى:

1- حذف وجبة الإفطار:

بالرغم من عدم شعورك بالجوع صباحاً، يؤدى حذف وجبة الإفطار إلى تناقص في نسبة سكر الدم وهو ما يظهر بوضوح ليلاً من الشعور بالجوع.

2- السهر:

من أسباب الشعور بالجوع ليلاً، حيث إن السهر يستهلك طاقة عالية من الجسم وهو ما يؤدى إلى احتياج عالي للطاقة وهو ما يترجم بجوع شديد في الليل.

3- حذف الوجبات الخفيفة :

الوجبات الصغيرة ” السناكس ” بين الوجبات الأساسية يجب تناولها بانتظام، مثل: الفواكه والخضراوات والفشار، تجعل معدتك تمتلئ باستمرار وهو ما يجعل الشعور بالجوع ليلاً صعب.

4- توسيع الفرق بين الوجبات الأساسية :

من أسباب الجوع ليلاً، لذا يجب أن يفصل بين كل وجبة والأخرى 6 ساعات فقط وليس أكثر، حتى لا تشعر بالجوع ليلاً.

5- اقتراب ميعاد الدورة الشهرية :

من الأسباب التي تشعرك بالجوع ليلاً بسبب التغيرات الهرمونية التي تحدث لجسم المرأة مع قرب موعد الدورة الشهرية.

6- الرجيم القاسي :

من أسباب الشعور بالجوع ليلاً، حيث أن حذف النشويات بالكامل من يومك في الرجيم القاسي يفقدك طاقتك وجسمك يترجمها لاحتياج سكريات ليلاً.