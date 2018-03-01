6 أسباب لمشكلة الجوع ليلا أبرزها السهر
يشعر الكثير من الناس بالجوع ليلاً ويضطر لتناول الطعام، ولكن يظل السؤال الأبرز لماذا نشعر بالجوع ليلاً، لذلك أكد الأطباء على أهم 6 أسباب للجوع الليلي.
حيث أن هناك أسباب عديدة للشعور بالجوع ليلاً وهى:
1- حذف وجبة الإفطار:
بالرغم من عدم شعورك بالجوع صباحاً، يؤدى حذف وجبة الإفطار إلى تناقص في نسبة سكر الدم وهو ما يظهر بوضوح ليلاً من الشعور بالجوع.
2- السهر:
من أسباب الشعور بالجوع ليلاً، حيث إن السهر يستهلك طاقة عالية من الجسم وهو ما يؤدى إلى احتياج عالي للطاقة وهو ما يترجم بجوع شديد في الليل.
3- حذف الوجبات الخفيفة :
الوجبات الصغيرة ” السناكس ” بين الوجبات الأساسية يجب تناولها بانتظام، مثل: الفواكه والخضراوات والفشار، تجعل معدتك تمتلئ باستمرار وهو ما يجعل الشعور بالجوع ليلاً صعب.
4- توسيع الفرق بين الوجبات الأساسية :
من أسباب الجوع ليلاً، لذا يجب أن يفصل بين كل وجبة والأخرى 6 ساعات فقط وليس أكثر، حتى لا تشعر بالجوع ليلاً.
5- اقتراب ميعاد الدورة الشهرية :
من الأسباب التي تشعرك بالجوع ليلاً بسبب التغيرات الهرمونية التي تحدث لجسم المرأة مع قرب موعد الدورة الشهرية.
6- الرجيم القاسي :
من أسباب الشعور بالجوع ليلاً، حيث أن حذف النشويات بالكامل من يومك في الرجيم القاسي يفقدك طاقتك وجسمك يترجمها لاحتياج سكريات ليلاً.
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