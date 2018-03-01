مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

عادل الحربي (صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 7.64 نقطة ليقفل عند مستوى 7411.16 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 168 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 89 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 110 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات إكسترا, وسيسكو, وملاذ للتأمين, والبحري, وطيبة الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الخضري, وسايكو, والحكير, وجبل عمر, والبلاد, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.84% و 3.49% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, والطيار، ودار الأركان، وسابك، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, والطيار، والراجحي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 0.78 نقطة ليقفل عند مستوى 3158.45 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.7 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 43 ألف سهم تقاسمتها 158 صفقة.