” دانون ” تفتح باب التقديم على وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة دانون ” DANONE ” للصناعات الغذائية والتغذية الطبية، باب التقديم على عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من 27 فبراير 2018م.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى ” مدير فعالية محاليل التغذي الصحية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الطب، أو الصيدلانية)، و أخصائي حسابات: الدرجة الجامعية الطبية في تخصصات: (الصيدلة، أو التغذية) “.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي هنا .