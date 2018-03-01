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وزير الداخلية يدشن الجيل الثالث من بطاقة الهوية الوطنية

وزير الداخلية يدشن الجيل الثالث من بطاقة الهوية الوطنية
علي القحطاني(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله-، على تقديم أفضل وأرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين ، واستخدام أحدث وسائل التقنية التي تكفل إنهاء الإجراءات بكل يسر وسهولة وفق أعلى المعايير الأمنية.

جاء ذلك خلال تدشين سمو وزير الداخلية في مكتبه بديوان الوزارة اليوم ، الجيل الثالث من بطاقة الهوية الوطنية .

وتدعم البطاقة الجديدة اللغتين العربية والإنجليزية وروعي فيها استخدام أفضل التقنيات الحديثة والمواد المقاومة للتلف ، وتتوفر بها أعلى معايير السمات الأمنية لحمايتها من التزوير.

و تتميز بطاقة الهوية الجديدة بالحفظ الآمن للمعلومات الشخصية، وتتوافق مع المواصفات الفنية في الإصدار الحديث لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي ، إلى جانب تميزها بشريحة ذكية ” لاتلامسية ” متعددة التطبيقات تشتمل على بيانات سجل الأسرة، والرخصة، إضافة إلى معلومات جواز السفر ، وتتيح البطاقة إمكانية إضافة المعلومات الصحية الأساسية.

حضر التدشين صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية ، ومعالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني ، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود ، ووكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن ابراهيم الجلعود وعدد من المسؤولين .


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